Американская мечта за год подешевела на 15,8%

Цены на готовые дома для одной семьи - олицетворение "американской мечты" - в США продолжили снижаться рекордными темпами по всей стране в мае 2008 года.

Индекс цен на дома, рассчитываемый Standard & Poor`s и Case-Shiller для 20 крупных городов США, снизился в мае на 15,8% к уровню мая прошлого года и на 0,9% к апрелю 2008 года.

Индекс цен на дома для 10 крупных городов в годовом исчислении индекс снизился еще более драматично-на 16,9%.

МВФ в своем финансовом обзоре отметил, что кризис на жилищном рынке США продолжает оказывать свое негативное влияние на глобальные рынки.

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