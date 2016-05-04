Иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в КНДР перед съездом правящей партии (фоторепортаж)
15:34, 04 мая 2016Мир
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Иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в Северной Корее накануне первого за 36 лет съезда правящей Трудовой партии Кореи.
REUTERS
На фотографиях, сделанных корреспондентами Reuters, также видны последние приготовления к съезду.
Как сообщал УНИАН, накануне съезда правящей Трудовой партии Кореи, который откроется 6 мая, в КНДР временно запретили проводить свадьбы, похороны и другие торжественные мероприятия.
Решение связано с ужесточенными мерами безопасности перед съездом.
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