Иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в КНДР перед съездом правящей партии (фоторепортаж)

15:34, 04 мая 2016
Мир
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Иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в Северной Корее накануне первого за 36 лет съезда правящей Трудовой партии Кореи.

REUTERS

На фотографиях, сделанных корреспондентами Reuters, также видны последние приготовления к съезду.

Как сообщал УНИАН, накануне съезда правящей Трудовой партии Кореи, который откроется 6 мая, в КНДР временно запретили проводить свадьбы, похороны и другие торжественные мероприятия.

Решение связано с ужесточенными мерами безопасности перед съездом.

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