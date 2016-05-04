Иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в КНДР перед съездом правящей партии (фоторепортаж)

На фотографиях, сделанных корреспондентами Reuters, также видны последние приготовления к съезду.

Как сообщал УНИАН, накануне съезда правящей Трудовой партии Кореи, который откроется 6 мая, в КНДР временно запретили проводить свадьбы, похороны и другие торжественные мероприятия.

Решение связано с ужесточенными мерами безопасности перед съездом.