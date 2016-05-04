Главный конкурент Трампа отказался от участия в президентской гонке

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Я говорил, что продолжу борьбу за номинацию до тех пор, пока есть представимая дорога к победе. Сегодня с прискорбием должен сказать, что эта дорога закрыта", - сказал Круз.

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Тед Круз был основным соперником миллиардера Дональда Трампа. Он регулярно занимал вторые места на республиканских праймериз. С выходом Круза из гонки шансы Трампа получить номинацию на пост президента от республиканцев стали практически абсолютными.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидаты в президенты США от Республиканской партии Тед Круз и Джон Кейсик сообщили, что договорились проводить совместные действия против лидера республиканцев Дональда Трампа.