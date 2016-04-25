Два кандидата в президенты США от республиканцев будут сотрудничать против Трампа

Уточняется, что согласно совместной стратегии республиканцы на оставшихся праймериз уступят друг другу штаты, в которых у них есть наибольшая вероятность успеха. Круз сосредоточится на Индиане, а Кейсик на Орегоне и Нью-Мексико, передает Газета.ру по информации The Hill.

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Подобные действия необходимы, чтобы Дональду Трампу не удалось получить 1237 голосов делегатов партийного съезда, которые автоматически делают его кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен поменять стратегию предвыборной кампании и направить ее в более традиционное русло.