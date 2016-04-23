Хиллари Клинтон почтила память Принса, закончив свое выступление под его песню
09:34, 23 апреля 2016Мир
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Одна из возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии закончила свое выступление в городе Данмор, штат Пенсильвания под знаменитую песню Принса "Let's Go Crazy".
REUTERS
Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на The Hill.
По словам Клинтон, узнав о смерти артиста, она была «ошеломлена».
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Принс «был личностью большого масштаба. Он был не только сочинителем текстов, композитором и музыкантом, он был великим артистом. Мне просто очень грустно», — сказала политик.
Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни скончался американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.
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