Хиллари Клинтон почтила память Принса, закончив свое выступление под его песню

Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на The Hill.

По словам Клинтон, узнав о смерти артиста, она была «ошеломлена».

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Принс «был личностью большого масштаба. Он был не только сочинителем текстов, композитором и музыкантом, он был великим артистом. Мне просто очень грустно», — сказала политик.

Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни скончался американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.