Пожар в индийском храме: Количество жертв возросло до 102 человек

Такие обновленные данные приводит полиция штата, сообщает ТАСС.

В храме Путтингал, где местные жители отмечали местный религиозный праздник, в момент возгорания в 03:00 (00:30 по Киеву) находилось около 15 тыс. человек. Он выгорел дотла, всех пострадавших эвакуировали и доставили в местные больницы.

Тем, кому не требуется срочная госпитализация, медицинская помощь оказывается на месте. Премьер-министр Индии Нарендра Моди срочно вылетел в Кералу, чтобы лично встретиться с пострадавшими и выразить соболезнования семьям погибших.

Правительство штата распорядилось выделить семьям погибших по 200 тыс. рупий ($3 тысяч), пострадавшим - по 50 тыс. рупий (около $750). По факту инцидента начато расследование, причины трагедии не требуют дополнительных выяснений.

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"Правительство заранее издало запрет запускать фейерверки близ строений во время праздников, однако в Путтингале он был нарушен", - заявил главный министр штата Креала Оуммен Чанди.

Отмечается, что по традиции, местные общины соревнуются в том, кто запустит больше разноцветных огней в ночное небо. По свидетельствам очевидцев, площадка возле храма была просто завалена пиротехникой. В результате запусков воспламенились искусственные цветочные гирлянды, которыми был в изобилии украшен храм, а затем огонь перекинулся на внутреннее убранство. Несколько искр попали на заготовленные для следующего запуска фейерверки, после чего остановить пожар уже не представлялось возможным.

По оценке полиции, число жертв могло быть еще больше, если бы храм находился не на открытом пространстве, а посреди городских кварталов.