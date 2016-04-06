"Панамский скандал": Mossack Fonseca обвиняет расследование в искажении данных

Один из основателей фирмы Mossack Fonseca, которая занималась учреждением офшорных компаний, Рамон Фонсека, заявил, что авторы расследования неправильно истолковали документы. Его цитирует Reuters.

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Фонсека подчеркнул, что документы были обнародованы вследствие хакерской атаки, которая исходила извне его фирмы, и уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу. Также он заявляет, что операции Mossack Fonseca не нарушали законов и не помогал кому-либо избежать налогов.

При этом электронные письма компании, издержки из которых были опубликованы в журналистском расследовании, "вырваны из контекста" и неправильно интерпретированы, добавил Фонсека.

"Мы исключаем внутреннюю утечку. Это не утечка. Это хакерская атака. Мы уже обратились в Генпрокуратуру и она изучает этот вопрос", - подчеркивает он.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы. Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В свою очередь сама юрфирма Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить подлинность опубликованных документов, и назвала действия журналистов преступлением.

Согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят состава преступления в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.