Отголоски "панамского скандала": Минюст США запускает программу по борьбе с коррупцией в других странах

Как сообщает агентство Reuters, в своем заявлении департамент анонсировал конференцию по обсуждению соответствующей программы в рамках закона "Об иностранной коррупции", однако подробностей не сообщил.

Как сообщал УНИАН, в Европе и США начались проверки на предмет уклонения от уплаты налогов через офшоры, после того как в минувшие выходные журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

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События, связанные с докладом, основанном на 11, 5 миллионах файлов с 1977 по 2015 год, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров, в мире уже окрестили как "панамский скандал".