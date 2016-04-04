В Южной Осетии рассказали о подготовке референдума о вхождении в состав России
Референдум, который позволит президенту Южной Осетии обратиться к руководству России с инициативой о вхождении республики в состав РФ, должен пройти в ближайшие месяцы, сообщил югоосетинский лидер Леонид Тибилов.
На прошлой неделе Тибилов посетил Москву, он встретился с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье, передает РИА Новости.
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По словам главы Южной Осетии, он также обсудил с Путиным вопрос о референдуме, который "нуждается в юридическом осмыслении". Для его реализации необходимо внести изменения в "конституцию республики", уточнил Тибилов на пресс-конференции.
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Он объяснил, что изменения в статью закона должны будут дать президенту "право обратиться к президенту РФ с предложением создать единый союзный орган, которому мы передадим свои полномочия". "Таким образом, мы освобождаем Россию от политических рисков, которые могли возникнуть при прямом вхождении", - отметил Тибилов.
Он подчеркнул, что референдум пройдет в ближайшее время, "не через год, не два и даже не через полгода, а раньше".