"Офшорный скандал": У Кремля активисты проводят пикеты с требованием импичмента Путина (фото)

Об этом сообщил на своей странице в Twitter российский оппозиционер Николай Ляскин.

Активисты держат таблички с надписями: "Путин прячет деньги в Панаме", "Путин. Офшоры. Импичмент" и другие.

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Independent, так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.

Читайте также20 украинцев стали фигурантами громкого расследования о владельцах офшоров

"Панамские документы" насчитывают более 11 млн конфиденциальных материалов в отношении богатых и влиятельных лиц во всем мире, которые скрывали свои доходы. Документы были получены от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы попали в Международный консорциум журналистских расследований.

Документы свидетельствуют о том, что некоторые из 72-х действующих и бывших лидеров занимались грабежом своих стран.

Читайте такжеАдвокат об арестованных счетах Януковича: Никаких миллиардов нет

По данным Международного консорциума журналистских расследований, люди из окружения президента России вывели из страны в офшоры не менее 2 млрд долларов.