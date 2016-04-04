"Офшорный скандал": У Кремля активисты проводят пикеты с требованием импичмента Путина (фото)
Возле Кремля активисты проводят одиночные пикеты с требованием импичмента президента России Владимира Путина в связи со скандальным расследованием об офшорных компаниях, которыми, вчастности, владеет окружение Путина.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter российский оппозиционер Николай Ляскин.
Активисты держат таблички с надписями: "Путин прячет деньги в Панаме", "Путин. Офшоры. Импичмент" и другие.
Как сообщал УНИАН, по данным издания The Independent, так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.
Читайте также20 украинцев стали фигурантами громкого расследования о владельцах офшоров
"Панамские документы" насчитывают более 11 млн конфиденциальных материалов в отношении богатых и влиятельных лиц во всем мире, которые скрывали свои доходы. Документы были получены от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы попали в Международный консорциум журналистских расследований.
Документы свидетельствуют о том, что некоторые из 72-х действующих и бывших лидеров занимались грабежом своих стран.
Читайте такжеАдвокат об арестованных счетах Януковича: Никаких миллиардов нет
По данным Международного консорциума журналистских расследований, люди из окружения президента России вывели из страны в офшоры не менее 2 млрд долларов.