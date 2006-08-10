Британские авиалинии отменяют все европейские рейсы
12:45, 10 августа 2006Мир
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Полиция предотвратила серию терактов на самолетах
Британская компания British Airways намерена в четверг отменить все европейские рейсы из Великобритании и в эту страну в связи с предотвращением терактов в Лондоне, говорится в сообщении компании.
В расписании авиарейсов в аэропортах страны могут быть серьезные сбои, отмечает компания.
Британская полиция в четверг сообщила, что предотвратила серию терактов на самолетах.
Минувшей ночью антитеррористические подразделения арестовали в Лондоне около 20 человек, подозреваемых в подготовке терактов на авиатранспорте. Предполагалось, что они приведут в действие взрывные устройства, которые тайно пронесут на борт в ручной клади.
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