Британские авиалинии отменяют все европейские рейсы

Британская компания British Airways намерена в четверг отменить все европейские рейсы из Великобритании и в эту страну в связи с предотвращением терактов в Лондоне, говорится в сообщении компании.

В расписании авиарейсов в аэропортах страны могут быть серьезные сбои, отмечает компания.

Британская полиция в четверг сообщила, что предотвратила серию терактов на самолетах.

Минувшей ночью антитеррористические подразделения арестовали в Лондоне около 20 человек, подозреваемых в подготовке терактов на авиатранспорте. Предполагалось, что они приведут в действие взрывные устройства, которые тайно пронесут на борт в ручной клади.

РИА "Новости"