Из Евросоюза в Турцию в рамках соглашения выслали первых мигрантов (фото)

С 4 апреля людей без официального статуса беженца будут депортировать в Турцию, а с ее территории в Европу перевезут столько же легальных, с уже оформленными документами, сирийцев.

Высылка нелегалов — один из главных пунктов соглашения между Анкарой и Брюсселем по миграционному кризису. Их будут перевозить на паромах из порта Митилини на острове Лесбос в турецкий порт Дикели. На борту каждого мигранта будет сопровождать полицейский: власти опасаются массовых побегов. Мигранты не скрывают, что в Турцию плыть не хотят, передает Росбалт.

Читайте такжеГермания примет первых беженцев в рамках реализации соглашения между ЕС и Турцией

Депортация грозит тем людям, чьи заявления о предоставлении убежища были признаны неприемлемыми, и тех, кто не запросил защиты. Это касается всех мигрантов, прибывших в ЕС после 20 марта.

Это, в первую очередь, мигранты из Афганистана, Пакистана и Марокко. Одновременно из Турции в Евросоюз переселят такое же количество сирийцев — обмен будет происходить один к одному.

На первом этапе в течение трех дней, с 4 по 6 апреля, планируется переселить 750 мигрантов нелегальных беженцев и мигрантов.

Одно из судов будет совершать по два рейса в день и перевозить 200 мигрантов в день, другой — один рейс с 50 мигрантами. В соответствии с договором аренды, мигрантами и сопровождающим их полицейским будут предложены бутерброды, соки и вода.

Стоимость возвращения нелегальных иммигрантов будут покрываться из бюджета Евросоюза.