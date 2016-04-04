ПАСЕ призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров

«Я крайне обеспокоен сообщениями о насилии в Нагорном Карабахе и глубоко опечален в связи с гибелью людей», — говорится в тексте обращения на официальном сайте организации.

Аграмунт также приветствовал заявление властей Азербайджана о прекращении огня в одностороннем порядке.

Как сообщалось, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и прочую крупнокалиберную оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении с использованием артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетные обстрелы со стороны Азербайджана велись не только по оборонительным позициям военных, но и по населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц с обеих сторон.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией, и гибели около 30 тысяч человек.