Аналитики Stratfor рассказали о борьбе исламистов за влияние в Африке (инфографика)

Ряд терактов североафриканского отделения Аль-Каиды легко объяснить тяжелым положением, в которое сейчас попала данная группировка джихадистов, считают эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

"Аль-Каида укрепляет свои позиции в Северной Африке, чтобы успешнее противостоять посягательствам Исламского государства на свои территории, ресурсы и увеличить в свои ряды приток новобранцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усилившаяся конкуренция за право руководить всемирным джихадизмом заставила Аль-Каиду активизировать свою деятельность в регионах, где ее влияние сильно ослабло.

Именно этим можно объяснить последние нападения на слабозащищенные цели в городах Африки.

В частности, с начала 2016 года, исламисты предприняли несколько нападений за пределами традиционной зоны активности, в том числе на Hotel Splendid в Буркина-Фасо и курорт Grand Bassam в Кот-д'Ивуар

"Стремясь сохранить свои позиции в регионе, террористы скорее всего будут увеличивать число нападений на западные объекты в странах, которые не имеют возможности обеспечить их безопасность", - подчеркивают аналитики.

Нападения на слабозащищенные объекты преследуют сразу две цели.

С одной стороны, они подрывают региональную безопасность, поскольку демонстрируют неспособность местных правительств обеспечить безопасность на подконтрольных им территориях.

С другой – теракты привлекают внимание мирового сообщества к Аль-Каиде, напоминая единомышленникам-джихадистам и всему миру, что ИГИЛ не является единственным претендентом на лидерство мирового движения Джихада.

Поскольку Аль-Каиду вытесняют из ее привычного оперативного простора как силовые структуры, так и боевики других исламских группировок, в ближайшее время стоит ожидать распространения терактов на менее защищенные страны, в том числе Мали, Нигер, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо и Сенегал.

Читайте такжеСША и союзники нанесли четыре авиаудара по позициям боевиков ИГИЛ в Ираке

"Поскольку крупные отели в регионе быстро отреагировали на угрозу, усилив службу безопасности, террористы переключатся на теракты в небольших гостиницах, кафе и ресторанах, которые посещают граждане западных стран", - резюмирует издание.