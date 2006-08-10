В ливанском городе Кайам (Khiyam) между израильскими войсками и боевиками "Хезболлах" идет ожесточенный бой. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ливанские военные источники и наблюдателей ООН.

"По данным ливанских военных источников и наблюдателей ООН, ожесточенный бой вспыхнул между израильскими войсками и боевиками "Хезболлах" в Кайаме, который Израиль считает опорным пунктом "Хезболлах", - сообщает телеканал.

Кроме этого, израильская тяжелая артиллерия обстреливает южный район Ливана, в то время как израильские отряды под прикрытием танков и боевых машин пехоты продвигаются вдоль границы, уточняет телеканал.

В то же время, по словам представителя правительства Израиля Мири Эйсен (Miri Eisen), операция в Кайаме не является частью новой расширенной военной кампании, одобренной накануне израильским Кабинетом Безопасности.

"Это небольшая операция, которая только выглядет большой с точки, откуда мы сейчас смотрим, но это не откытие нового фронта", - сказала Эйсен.

РИА "Новости"