МАК: у упавшего в Ростове Boeing 737-800 не выявлено каких-либо неисправностей
По результатам предварительного анализа информации бортовых самописцев самолета Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, потерпевшего крушение при посадке в Ростове-на-Дону, к настоящему времени не выявлено каких-либо отказов систем и агрегатов самолета, силовых установок.
Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет на своем сайте.
"Детальный анализ информации, направленный на выявление всех факторов технической эксплуатации воздушного судна продолжается. Комиссией планируется проведение необходимых исследований сохранившихся агрегатов и элементов системы управления самолета. В компанию Boeing направлен запрос на предоставление технической документации, необходимой для оценки работоспособности систем самолёта, а также информации о всех событиях с самолётами Boeing со схожими сценариями развития ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в лаборатории МАК продолжаются работы по подготовке данных для проведения математического моделирования и восстановлению траектории полета самолета с аудио-визуальной реконструкцией происшествия.
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Также в МАК отметили, что работа над расшифровкой переговоров экипажа продолжается. "К настоящему времени расшифровано более 1 часа переговоров, включая участок заключительного этапа полёта. К этой работе в лаборатории МАК привлечены специалисты ОАЭ, Российской Федерации, США, Франции", - сказано в сообщении.
Помимо этого Межгосударственный авиационный комитет заявляет, что в соответствии с международными и Российскими правилами расследования авиационных происшествий, информация бортового речевого самописца (CVR) не подлежит разглашению.
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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, пытаясь уйти на второй круг.