По делу о взрыве в Пакистане задержали 5 тысяч человек

Власти Пакистана заявляют о задержании 5 тысяч человек по делу о взрыве в парке Лахора на Пасху, в результате которого погибли, по меньшей мере, 70 человек.

Как сообщил министр провинции Пунджаб Рана Санаулла, впоследствии следователи отпустили всех, кроме 216 подозреваемых, передает Радио Свобода.

По словам Санауллы, спецоперации проводили совместно полиция и представители антитеррористического отдела и разведки. В будущих рейдах будут принимать участие также и военные силы, и военизированные группировки, добавил министр.

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Взрыв в городе Лахоре на востоке Пакистана прогремел 27 марта у входа в многолюдный общественный парк в центре города и детской площадки в то время, когда в парке праздновала Пасху община местного христианского меньшинства.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка «Джамаат-уль-Ахрар», представитель которого заявил, что нападение было направлено именно против христиан. По его словам, это «сигнал» премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу, для которого пакистанская провинция Пенджаб с центром в Лахоре является политической базой поддержки.

Ранее в этом месяце премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил об официальном признании в Пакистане Пасхи и индуистского праздника Холи, которые отмечают религиозные меньшинства страны.