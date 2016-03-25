Навальный вновь стал жертвой "кондитерской акции": забросали пирожными в Новосибирске (видео)

В Новосибирске, где слушается дело о сломанном микрофоне местных журналистов, российского оппозиционера Алексея Навального забросали пирожными. Видео нападения опубликовало издание "Комсомольская правда".

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На видео в стоящего вместе со своими соратниками у входа в суд Навального начинают бросать белые пирожные. Сначала, вероятно, он принял их за снежки и попытался догнать нападавших.

"Очень жаль, что я не поймал его. С другой стороны, поймал бы, дал по морде, а потом был бы вызван в суд - за то, что воспрепятствовал деятельности журналистов (почему-то оппозиционер решил, что его атаковали представители прессы). У меня есть запасная рубашка (Навальный ездит в Новосибирск с запасной одеждой, в прошлые разы в него кидали яйцами – ред.), но нет запасных джинсов", - прокомментировал политик.

Сообщается, что в Новосибирск Алексея Навального вызвали свидетелем в Центральный районный суд, где слушается дело о сломанном микрофоне журналистов LifeNews представителями оппозиции.

Отметим, месяц назад, 25 февраля в Навального бросили тортом.