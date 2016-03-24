В США умер президент Гильдии киноактеров Кен Ховард
В США умер президент Гильдии киноактеров и федерации теле - и радио-артистов США (SAG-AFTRA) Кен Ховард.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Гильдии, передает 112 Украина.
Причина смерти не сообщается. Гильдию Ховард возглавлял в течение последних семи лет.
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Кроме того, Ховард известен и как актер кино. Он сыграл в более чем 100 фильмах. Самые известные работы Кена Ховарда — роль президента США Томаса Джефферсона в фильме "1776", а также роль баскетбольного тренера команды Chicago Bulls Кена Ривза в сериале "Белая тень". В 2009 году актер получил премию "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Серые сады".
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В 1991 году снялся в эпизодах в фильме Сильвестра Сталлоне "Оскар" (Oscar). Одной из последних ролей, которую выполнил Ховард, стала роль низкого шантажиста героини Сандры Баллок в фильме "Сеть" (TheNet, 1995).
Ховард родился в Калифорнии 28 марта 1944 года.