В Тюменской области вертолет упал между жилыми домами
11:22, 09 августа 2006Мир
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Прокуратура ведет расследование
В городе Увате (Тюменская область, Россия) в среду утром между жилыми домами упал вертолет.
Как передает РИА "Новости",в вертолете находилось четыре человека, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте катастрофы работают сотрудники милиции, оперативная группа прокуратуры ведет расследование.
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