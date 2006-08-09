В Тюменской области вертолет упал между жилыми домами

В городе Увате (Тюменская область, Россия) в среду утром между жилыми домами упал вертолет.

Как передает РИА "Новости",в вертолете находилось четыре человека, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте катастрофы работают сотрудники милиции, оперативная группа прокуратуры ведет расследование.