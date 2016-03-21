Эксперты закончили копирование речевого самописца разбившегося Boeing

Скопирована вся зарегистрированная информация вплоть до столкновения самолета с землей. Качество записи оценено как хорошее, передает Lenta.ru. Специалисты приступили к анализу данных и транскрипции - "выписке" переговоров экипажа.

Читайте такжеАвария Boeing: в аэропорту Ростова восстановлена взлетно-посадочная полоса

Продолжаются работы по расшифровке, анализу и синхронизации информации бортовых самописцев, данных органов обслуживания воздушного движения и метеорологической информации.

Комиссия по расследованию авиапроисшествия завершила работы на месте катастрофы и приступила к подготовке "выкладки" собранных фрагментов воздушного судна в Ростове-на-Дону.

Совместно со специалистами авиакомпании, следователями ОАЭ, при участии экспертов Испании и Кипра проводится сбор и анализ материалов по летной годности воздушного судна, подготовке к полету, подготовке экипажа.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 марта Boeing-737 компании FlyDubai, летевший рейсом FZ-981 из Дубая, потерпел крушение при заходе на посадку в ростовском международном аэропорту. На его борту находились 62 человека. Все они погибли.