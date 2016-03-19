По факту крушения Boeing в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело

По словам официального представителя ведомства Владимира Маркина, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей, передает Русская служба Би-би-си.

Отмечается, что она предусматривает до семи лет колонии.

Маркин не уточнил, какие версии катастрофы рассматривает следствие и кого могут привлечь к делу в качестве подозреваемых. Ранее сообщалось, что причиной крушения могла стать ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.

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Напомним, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.

По предварительным данным, лайнер разбился при посадке после захода на второй круг, перед которым провел в зоне ожидания аэропорта более 2 часов.