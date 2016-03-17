Россия, где еду собрались выдавать по талонам, планирует до 2025 года потратить $20 миллиардов на Роскосмос

Об этом сообщил в четверг на заседании правительства, представляя проект программы, глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, передает РИА Новости.

"Объем бюджетного финансирования федеральной космической программы определен в размере 1 триллиона 406 миллиардов рублей. Также предусматривается возможность выделения дополнительного финансирования в размере 115 миллиардов рублей после 2022 года", — сказал Комаров.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением цен в России, произошедшим на фоне падения рубля и западных санкций, экономисты предложили снова ввести в стране продуктовые карточки.

Разговоры о введении продуктовых карточек в России ведутся еще с 2008 года. С 2015 года начинается эксперимент по внедрению карточек в некоторых регионах России.

Наопмним, также в конце прошлого года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о заморозке накопительной части пенсий россиян в 2016 году.