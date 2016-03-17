В поселке под Тулой ОМОН жестко разогнал цыганский бунт (видео)

С утра 17 марта в Плеханово стоит оцепление ОМОНа, СОБРа и полиции — всего около 500 сотрудников правоохранительных органов. Здесь проводят работы по устранению незаконных врезов в газопровод на территории цыганского поселения, сообщает портал MySLO.

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Около семи утра на место приехали сотрудники газовой службы. Их работа сейчас больше напоминает спецоперацию. Техника стоит в оцеплении полиции, а всех жителей, которые мешают проведению работ, задерживают.

Как сообщает корреспондент, несколько мужчин начали прорываться через оцепление к технике газовщиков. Сейчас все «бунтари» находятся в отделении полиции.

Сообщается, что утром 16 марта в Плеханово произошел бунт: около ста человек из цыганского поселения пришли к зданию администрации и полиции, начали жечь покрышки, закидывать камнями и палками газовщиков, полицейских и журналистов.

Конфликт возник из-за того, что 15 марта в поселке по вине жителей, которые пытались незаконно подключиться к газовым сетям, произошла авария. Без газа остались около 400 домов. Днем 16 марта повреждения газопровода, которые привели к отключению газа в поселке, устранили, однако незаконные врезы пока не убирали.