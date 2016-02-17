Обама считает поддержку президента Сирии стратегической ошибкой Путина

Совместные действия Москвы и президента Сирии Башара Асада могут привести к краткосрочному успеху, но на самом деле являются стратегической ошибкой, передает слова Обамы Deutsche Welle.

По мнению Обамы, президент России Владимир Путин не сможет себе позволить в долгосрочной перспективе масштабное военное присутствие в Сирии - это "достаточно дорого". Кроме того, три четверти страны не находятся под контролем войск Асада и это вряд ли скоро изменится, отметил Обама.

"На самом деле, мы должны спросить, что по мнению России она получает, если ее союзником становится страна, которая была полностью уничтожена, и на которую теперь для поддержания необходимо постоянно тратить миллиарды долларов?", - отметил президент США.

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Напомним, 15 февраля международное сообщество осудило авиаудары по медучреждениях и школах Сирии, в результате которых, по данным ООН, погибли около 50 человек. Турция и США обвинили в этом Россию. На Москву ответственность за авиаудары возлагают и в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.