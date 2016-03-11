Россия озвучила время поставки Ирану первой партии ракетных комплексов С-300

"Я думаю, мы поставим С-300 до конца года... Первая поставка будет в сентябре или августе", - сказал генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете The Wall Street Journal, сообщает ТАСС.

Читайте такжеИран провел испытание баллистических ракет (фото)

По его словам, Иран получит эти системы в модификации С-300ПМУ-1. Чемезов пояснил, что Ирану необходима именно эта модификация, хотя Москва предлагала Тегерану "Антей-2500" (система ПВО семейства С-300). Глава "Ростеха" отметил, что, вероятно, после поставки Ирану С-300ПМУ-1 эта модификация больше производиться не будет.

Ранее сообщалось, что поставки российских зенитных ракетных систем С-300ПМУ-2 Ирану начнутся в январе 2016 года.