Иран категорически отверг вопрос о прекращении разработки ракет

«Иранская ракетная программа не будет остановлена ни при каких условиях. Корпус стражей иранской революции никогда не принимал резолюций Совета Безопасности ООН по ракетной программе. Мы всегда готовы защищать свою страну от любого агрессора», — сказал один из командующих Корпусом стражей иранской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, пишет Росбалт по информации DW.

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Бригадный генерал пообещал, что исламская республика не превратится в новый Йемен, Иран или Сирию.

По его словам, иранские ракеты дальностью 2000 км способны поразить Израиль, но «сионистский режим и так падет».

«Иранская ракетная программа и ракетные испытания, проведенные за последние дни в рамках военных учений, не противоречат обязательствам Тегерана по договору с шестью державами об иранской атомной программе», — заверил в свою очередь представитель МИД Хосейн Джабери-Ансари

Иран в последние дни провел целый ряд запусков баллистических ракет малой, средней и большой дальности в рамках учений. В Тегеране подчеркнули, что эти ракеты не могут быть оснащены ядерными боеголовками, а испытания проводились исключительно «в рамках национальной оборонной доктрины».