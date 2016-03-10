США захватили разработчика химического оружия "Исламского государства" - СМИ

Подозреваемого по имени Сулейман Дауд Афари захватили в результате спецоперации, проведенной американскими десантниками в районе города Талль-Афар на севере Ирака. Ее провели еще в феврале, однако до настоящего времени информация не разглашалась, передает Русская служба Би-Би-Си.

Источники агентства Ассошиэйтед пресс утверждают, что захваченный спецназом мужчина работал над программой создания химического и бактериологического оружия во времена правления Саддама Хусейна, а теперь работает на боевиков ИГ.

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По сообщению газеты New York Times, ссылающейся на источники в Пентагоне, задержанный эксперт уже дал показания о том, как джихадисты наполняют горчичным газом артиллерийские снаряды.

Власти США подтверждают захват высокопоставленного боевика ИГ, но отказываются предоставить какие-либо подробности о его личности.

По сообщению газеты New York Times, Афари опознан в качестве бывшего сотрудника иракского Управления военной промышленности, которое действовало при режиме Саддама Хусейна и занималось разработкой химического оружия, которое применялось против курдов в 1980-е годы.

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По этим же данным, Афари содержится в районе Эрбиля, оплота курдов на севере Ирака.

Газета сообщает, что Афари дал показания, согласно которым горчичный газ, имеющийся в распоряжении ИГ, недостаточно концентрирован и может приводить только к серьезным ожогам и несмертельным поражениям органов дыхания.