В Бангладеш опровергли данные о россиянах на борту разбившегося Ан-26, в РФ заявили об украинском экипаже

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Грузовой самолет потерпел крушение. На борту было четыре человека: один пилот, один второй пилот и два члена экипажа. Двое были спасены, один из них позднее скончался. Еще двоих ищут. Все они были гражданами Бангладеш», - сказал представитель полиции.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России, на борту Ан-26 находился украинский экипаж.

«Транспортный самолет Ан-26 принадлежал частной бангладешской компании True Aviation, экипаж из четырех человек был украинским. По нашим сведениям, россиян на его борту не было», - уточнил генконсул.

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Позже ТАСС сообщил со ссылкой на полицию, что один пилот Ан-26 - гражданин РФ, второй - Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 9 марта появилась информация о крушении в Бангладеш грузового самолета Ан-26.