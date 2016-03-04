Нью-Йорк назван одним из наименее пригодных для жизни города США

По результатам исследования, проведенного американской медиа-компании U.S. News & World Report, Нью-Йорк разместился на 96-ой позиции в рейтинге "Топ-100 лучших городов США", передает www.aa.com.tr.

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Город, численность населения которого составляет 8,4 млн человек, с учетом годового коэффициента соотношения доходов и расходов на душу населения, смог набрать лишь 1,1 очков по 10-ти балльной системе.

Согласно результатам исследования, в США годовая стоимость одного дома составляет $219 тыс., в то время, как в Нью-Йорке эта цифра составляет $378 тыс.

Несмотря на это, «жизненная сила» американской экономики и финансовый центр страны Нью-Йорк, ставший сюжетом для фильмов и темой для песен, по «индексу жизнеспособности» занял верхние позиции. Согласно результатам исследования каждые 84 из 100 американцев хотят жить в Нью-Йорке.

Второе место в списке самых непригодных для жилья городов Нью-Йорка занимает Фресно, Стоктон и Модесто штата Калифорния.

Самым пригодными для жилья американскими городами стали города Денвер (Колорадо), Остин (Техас) и Фейетвилл (Аризона).