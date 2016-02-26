Названы 10 киностудий мира, наиболее интересных для туристов

Первым делом, конечно, речь идет о Лос-Анджелесе, где туристам советуют посетить студию Warner Bros., чтобы посмотреть на помещения, где снималось огромное количество фильмов и телешоу, от «Касабланки» до «Друзей», а также осмотреть реквизиты со съемок «Бэтмена» и «Гарри Поттера» - и не только. Всего на студии накопилось 450 тыс. киноартефактов.

Читайте такжеWarner Bros снимет фильм о Березовском и Абрамовиче

Также в Городе ангелов нужно посмотреть на студию Paramount, где снимались мегахиты всех времен и народов, в частности «Титаник», «Форрест Гамп» и «Трансформеры». Среди прочего можно увидеть воссозданные улицы Нью-Йорка (видимо, чтобы впоследствии их фотогенично разрушить в очередном мегаблокбастере).

Студия Cinecittà в Риме является самой большой в Европе, она связана со съемками таких фильмов, как «Бен Гур», «Клеопатра» и «Сладкая жизнь». У посетителей есть возможность пройти по следам таких звезд, как Одри Хепберн и Элизабет Тейлор, и насладиться выставкой костюмов и эскизов к знаменитым картинам.

Хоббитов, эльфов, орков и им сочувствующих приглашают в Новую Зеландию на студию Weta в Веллингтоне, где снимались трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит». Там можно посетить Шир и другие памятные места с карты Средиземья. Заказав экскурсию по Weta Workshop, можно увидеть костюмы из этих волшебных фильмов.

Стоит посещения и La Cité du Cinéma в парижском пригороде Сен-Дени. В огромном помещении бывшей электростанции можно увидеть декорации и костюмы из «Пятого элемента» и других фильмов. Студия является находкой знаменитого французского деятеля кино Люка Бессона, который наткнулся на заброшенный завод, когда снимал «Леона».

Film City в Мумбае является сердцем Болливуда, здесь снимались все знаковые индийские киноленты. На самом деле здесь не одна, а целых 16 студий, которые снимают по 100 фильмов в год на 42 съемочных площадках. Так что во время экскурсий можно стать свидетелем какой-нибудь стрельбы и погони.

С точки зрения занимаемой площади самой большой в мире киностудией является марокканская Atlas (что объяснимо, поскольку она находится в пустыне). Расположенная в 5 км к западу от города Уарзазат, студия была свидетелем съемок таких известных картин, как «Мумия», «Александр Великий», «Черный ястреб» и некоторых эпизодов «Звездных войн». Здесь можно увидеть гигантские статуи в египетском стиле, реплику гробниц и огромный Колизей, использованный в фильме «Гладиатор».

Фанатов «Гарри Поттера», несомненно, привлечет британское отделение студии братьев Уорнеров. Косой переулок, кабинет Дамблдора, метла «Нимбус 2000», мотоцикл Хагрида - это все на британской студии Warner Bros. Здесь вы также узнаете о технической стороне создания одной из самых успешных серий фильмов всех времен.

Фанатов японской анимации ждет музей Studio Ghibli. Котобус, Тоторо - все, кому знакомы эти имена, найдут здесь свое счастье. Особенно музей понравится маленьким детям.

На студии Filmpark Babelsberg под Берлином можно ознакомиться со всеми аспектами производства фильмов, от использования пиротехники до создания декораций. Но лучше всего посещать ее, когда здесь устраивается шоу каскадеров - со взрывами, полетами на мотоциклах, эффектными драками и прочими вещами, без которых немыслим любой блокбастер.