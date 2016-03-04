Армия Асада захватывает новые территории, несмотря на перемирие - сирийская оппозиция

Об этом заявила сирийская оппозиционная группировка "Джейш аль-Ислам", передает Reuters.

"Есть большие нарушения со стороны режима (Асада - Ред.). Его армия использует все виды оружия, в частности, самолеты и кассетные бомбы, в некоторых районах и вовсе заняла очень важные стратегические направления," - заявил представитель группировки и член комитета по ведению переговоров Мохамад Аллуш.

Читайте такжеСША и Россия договорились не "спорить публично" о нарушениях перемирия в СирииНапомним, ранее было опубликовано совместное заявление США и России по Сирии, согласно которому перемирие в стране наступает 27 февраля, однако оно не будет распространяться на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру" и прочие формирования, признанные ООН террористическими.

Сирийская оппозиция заявила, что также поддержит режим тишины, но сначала – сроком на две недели.