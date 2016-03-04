США направили авианосную эскадру в Южно-Китайское море

В состав эскадры входят также два крейсера и два эсминца, передает РБК со ссылкой на издание Navy Times.

Как заявил официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Клэй Досс, поход является выполнением рутинной работы. "Наши корабли и самолеты совершают рутинную работу в западной части Тихого океана, включая Южно-Китайское море, и делают это уже десятилетия. Только в 2015 году корабли Тихоокеанского флота находились в Южно-Китайском море в совокупности порядка 700 дней", — пояснил он.

В то же время эксперт ваши​​нгтонского Центра за новую американскую безопасность капитан ВМС в отставке Джерри Хендрикс назвал поход кораблей США демонстрацией силы и ясный сигнал Пекину. "Очевидно, что ВМС и министерство обороны демонстрируют полную приверженность обязательствам по обеспечению присутствия и свободы мореплавания в регионе", — заявил он.

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Спорный район в Южно-Китайском море уже на протяжении нескольких месяцев является источником напряженности между США и Китаем. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря, где Пекин создал искусственные острова на спорных архипелагах. Речь в первую очередь идет о Парасельских островах и островах Спратли. Острова оспариваются несколькими странами: в частности, на них претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань и Бруней.

По международному законодательству государственные территориальные воды распространяются на 12 миль от берегов. Однако США утверждают, что это правило не распространяется на искусственные острова.

Ранее Пекин предупредил США, что их "провокационные действия" в Южно-Китайском море могут привести к вооруженному столкновению.