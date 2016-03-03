В Конгрессе США обвинил ИД в геноциде против христиан

Резолюцию, объявившую геноцидом действия ИГ по отношению к христианам и езидам в Ираке и Сирии, уже поддержали 200 республиканцев и демократов, передает Русская редакция Голоса Америки.

Некоторые законодатели, представляющие обе партии, совместно с религиозными деятелями и правозащитниками требуют от Госдепартамента США объявить преступлении, совершаемые «Исламским государством» геноцидом.

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Во время трех разных слушаний, проведенных на прошлой неделе на Капитолийском холме, законодатели-республиканцы потребовали от госсекретаря Джона Керри объявить ИГ организацией, повинной в геноциде. Керри выразил возмущение убийством ни в чем не повинных мирных жителей, но заявил, что Госдепартамент должен провести юридическую экспертизу, с тем чтобы определить, соответствуют ли эти преступления критериям, позволяющим объявить их геноцидом.

Законодатели говорят об убийстве тысяч езидов в Ираке, начиная с 2014 года. В большинстве случаев боевики ИГ убивают мужчин и обращают в рабство женщин и девочек. Некоторые законодатели требуют также признать, что пропаганда ИГИЛ призывает к насилию против христиан и приводят в качестве примера обезглавливание террористами христиан из Эфиопии и Египта.

Конгресс поручил госсекретарю Керри до 17 марта принять решение относительно признания действий ИГ против религиозных меньшинств геноцидом.

Как сообщал УНИАН, вторая резолюция, принятая комитетом, содержит обвинения в адрес президента Сирии Башара Асада и его союзников, в особенности России и Ирана, в совершении военных преступлений против мирного населения Сирии.