В парламенте Южной Кореи побит мировой рекорд обсуждения закона

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Представители Демократической партии Тобуро, преднамеренно затягивая принятие закона о противодействии терроризму, который, по их мнению, ограничивает личные свободы граждан и дает полномочия спецслужбам нарушать тайну переписки, сменяли друг друга на трибуне парламента, выступая по несколько часов каждый.

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Некоторые из них, не зная что говорить, пели, а один депутат даже зачитал главы из романа Джорджа Оруэлла "1984".

Предыдущий мировой рекорд по затягиванию обсуждения был установлен канадскими парламентариями в 2011 году. Тогда они затягивали принятия законопроекта 57 часов.