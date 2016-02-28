Премьер Ирландии признал поражение правящей коалиции на выборах

Премьер-министр Ирландии Энда Кенни признал поражение правящей в республике коалиции на парламентских выборах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Очевидно, что Фине гэл (главой которой является Кенни) и лейбористы не будут переизбраны. Нам надо дождаться результатов подсчета голосов по всей стране, чтобы посмотреть, какие есть варианты (формирования правительства)", - приводит агентство слова премьера. Кенни назвал итоги парламентских выборов для Фине гэл "разочаровывающими".

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По данным экзит-поллов, правоцентристская Фине гэл набрала 26,1% голосов избирателей, либерально- консервативная Фианна фойл - 22,9%, Лейбористская партия Ирландии - 7,8%. Таким образом, как ожидается, ни одна партия не сможет получить большинства в парламенте.

В Ирландии 26 февраля прошли выборы в палату представителей - нижнюю палату парламента. Планируется, что палата представителей нового, 32 созыва, начнет работу 10 марта.