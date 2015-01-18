В правительстве Ирландии появился первый открытый гей - СМИ

Об этом сообщает lenta.ru.

В интервью местной радиостанции RTE он рассказал, что на каминг-аут решился ради защиты прав членов ЛГБТ-сообщества, а также в связи с тем, что в этом году ирландское правительство собирается рассмотреть ряд вопросов, непосредственно затрагивающих интересы геев. Среди них - запланирован на май референдум об однополых браках и расширение родительских прав геев в делах, связанных с суррогатным материнством.

«Я бы хотел быть равноправным гражданином в своей собственной стране - стране, членом правительства которой я являюсь, а равноправным гражданином на данный момент - нет», - заявил Варадкар.

Читайте такжеГлава МИД Латвии заявил о том, что он гейПо словам министра, накануне он сообщил о планах каминг-аута премьер-министр Ирландии Энда Кенни. Глава правительства заверил его, что в их рабочих отношениях ничего не изменится и, по словам Варадкара, спросил его о том, заходил ли когда-нибудь руководитель Минздрава в дублинский клуб Panti bar - популярном среди сторонников однополой любви заведении в столице. Выяснилось, что министр там не бывал. «Тогда вперед, Варадкар, я уже впереди тебя», - ответил Кенни, который совершил в заведение неожиданный визит в декабре 2014 года.

До 1993 года гомосексуализм в Ирландии был уголовно наказуемым преступлением.