Перемирие не показатель: Россия не намерена прекращать бомбардировки Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, заявления общественных организаций об атаках российских военных на гражданские объекты "не подкреплены никакой достоверной информацией".

"Известно, что даже после вступления в силу перемирия наступательные действия против террористических организаций в Сирии прекращаться не будут, это не планируется", - заявил он.

"Это одно из условий согласованной президентами РФ и США инициативы", - напомнил Песков.

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"ВКС России продолжают операцию в Сирии в поддержку вооруженных сил этой страны; она направлена против ИГ и других террористических организаций, которые зафиксированы в соответствующем списке СБ ООН", - отметил пресс-секретарь.

Стоит отметить, что Песков не уточнил о каких именно "других террористических организациях" идет речь.

Напомним, по данным анализа Reuters, составленного на основании данных Минобороны РФ, почти 80% российских авиаударов в Сирии пришлись по районам, которые контролирует не "Исламское государство".

Как показал анализ, большая часть ударов была совершена в районах, которые удерживают другие противостоящие режиму сирийского президента Башара Асада группировки, в том числе ответвления "аль-Каиды", но также и боевики, которых поддерживает Вашингтон и его союзники.