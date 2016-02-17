Меркель: план "Вышеградской четверки" по закрытию границ угрожает всей Шенгенской зоне

Об этом во вторник, 16 февраля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине, передает Deutsche Welle.

Как отметила Меркель, закрытие границ будет иметь негативные последствия "для Греции и Европейского Союза в целом, а следовательно - и для Шенгенской зоны", - приводит ее слова информационное агентство dpa.

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Успешность саммита ЕС по разрешению кризиса беженцев, который состоится в конце этой недели, Меркель связывает с тем, удастся ли усилить сотрудничество с Турцией. По ее убеждению, только таким образом можно устранить причины кризиса беженцев и улучшить защиту внешних границ ЕС. "Все свои усилия в четверг и пятницу я направлю на разработку европейско-турецкого плана как пути, по которому стоит идти", - отметила канцлер.

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Вместе с тем дискуссия об установлении обязательных квот на распределение беженцев не является, по мнению Меркель, важной для саммита. Канцлер указала на тот факт, что из 160 тысяч беженцев, о распределении которых договорились в прошлом году, смогли распределить только одну тысячу.