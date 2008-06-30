Назначен новый начальник миротворческих операций ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил своим новым заместителем по миротворческим операциям и одновременно главой департамента ООН по миротворческим операциям 55-летнего французского дипломата Алена Леруа, который в течение июля заменит на этом посту своего соотечественника Жана-Мари Гэенно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН, распространенном в нью-йоркской штаб-квартире организации.

Миротворчество - одна из важнейших задач ООН, занимающая значительную часть сил и бюджета организации. На сегодня в мире ООН проводит 17 миротворческих операций, в которых задействовано 107,5 тысячи человек, представляющих почти 120 стран. Из них - 74,5 тысячи военнослужащих, 11,3 тысячи полицейских, 5,3 тысячи гражданских сотрудников миссий ООН, 12,2 тысячи гражданских сотрудников, нанятых в странах пребывания миссий, а также 2,5 тысячи военных наблюдателей ООН.

Последний утвержденный бюджет миротворческих операций (с 1 июля 2007 по 30 июня 2008 года) составляет 6,8 миллиарда долларов. С 1948 года на миротворчество было потрачено около 54 миллиардов долларов.

Назначенный новым руководителем миротворческих операций ООН Ален Леруа знаком с тематикой урегулирования конфликтов и постконфликтного восстановления, поскольку занимался ею на различных постах в структурах ООН, Евросоюза и МИД Франции. Значительная часть его карьеры в этой сфере была посвящена Балканам.