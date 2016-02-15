Словения собирается ограничить въезд беженцев

Словения намерена ограничить въезд беженцев, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

МВД указало, что о планах Любляны уже поставлена в известность Хорватия, с которой Словения граничит на северо-востоке. Подробностей ведомство не называет.

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Отмечается только, что, совершая этот шаг, Любляна следует примеру граничащей с ней Австрии, которая ранее объявила об ужесточении правил приема беженцев.

По данным словенского телевидения, Любляна намерена с 15 февраля пропускать на свою территорию беженцев с таким расчетом, чтобы ежедневно границу с Австрией пересекали не более тысячи беженцев.