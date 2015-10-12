В ЕС заявили о возможности снятия санкций против Беларуси после прошедших выборов

Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, сообщает РИА «Новости».

«Мы намерены сегодня обсудить… на каких условиях и в какой период санкции в отношении Беларуси могут быть изменены или сняты. Это будет важной темой заседания европейских министров иностранных дел», - сказал он.

Читайте такжеПутин считает победу Лукашенко свидетельством "высокого политического авторитета"

По словам министра, несмотря на то что Александр Лукашенко был избран на пост президента в пятый раз, «условия проведения этих выборов были другими».

«Были выпущены политзаключенные в преддверии выборов. Как мы могли наблюдать из Берлина, не проводились обычные в ходе выборов репрессии», - сказал Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко выиграл выборы президента Беларуси с рекордными для себя 83,5%, второе место занял кандидат «против всех» с 6,4%.