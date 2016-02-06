Польша из-за беженцев усиливает контроль на границе с Германией

Органы местного самоуправления на Западе Польши намерены укрепить контроль на границе государства для предотвращения возможных случаев ее нелегального пересечения.

Об этом сообщает Радио Польша.

На польско-немецкой границе увеличится количество патрулей, также будет укреплено сотрудничество с немецкими службами в сфере обмена информацией.

Меры по укреплению контроля на границе обусловлены большим количеством беженцев и мигрантов, прибывающих в Германию.

На ее территории, вблизи польско-немецкой границы находится лагерь, в котором живут около 600 беженцев.

Читайте такжеФранция оценила убытки ЕС от закрытия границ Шенгена в €100 миллиардов

В ноябре 2015 года было зарегистрировано несколько случаев нелегального пересечения польско-немецкой границы. Нарушители были возвращены в Германию.