Польша из-за беженцев усиливает контроль на границе с Германией
Меры по укреплению контроля на границе обусловлены большим количеством беженцев и мигрантов, прибывающих в Германию.
Органы местного самоуправления на Западе Польши намерены укрепить контроль на границе государства для предотвращения возможных случаев ее нелегального пересечения.
Об этом сообщает Радио Польша.
На польско-немецкой границе увеличится количество патрулей, также будет укреплено сотрудничество с немецкими службами в сфере обмена информацией.
Меры по укреплению контроля на границе обусловлены большим количеством беженцев и мигрантов, прибывающих в Германию.
На ее территории, вблизи польско-немецкой границы находится лагерь, в котором живут около 600 беженцев.
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В ноябре 2015 года было зарегистрировано несколько случаев нелегального пересечения польско-немецкой границы. Нарушители были возвращены в Германию.