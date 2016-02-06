В Латвию прибыли первые беженцы по квотам Евросоюза

В ночь на субботу в Латвию прибыли первые беженцы, которые распределяются по странам Евросоюза в рамках специальной программы.

Об этом сообщает Delfi.

Одна из прибывших семей из Сирии, вторая из Эритреи. Ранее они находились в лагерях в Греции, в их составе - двое детей дошкольного возраста.

Процесс перемещения беженцев длился несколько месяцев, сообщила на пресс-конференции госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане. Она заявила, что последнее собеседование с семьями беженцев прошло позавчера. Им был задан вопрос, готовы ли они ехать в Латвию. Обе семьи еще раз подтвердили свое желание.

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В семье из Эритреи муж работал в сфере гостиничного бизнеса, и он свободно говорит по-английски. Жена по профессии парикмахер. В семье из Сирии муж был портным-дизайнером, жена - медсестрой. Оба пока говорят только по-арабски. В семьях по одному ребенку дошкольного возраста.

Ранее сообщалось, что в течение двух лет Латвия готова принять из Греции и Италии 531 претендента на получение убежища.