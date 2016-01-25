Евросоюз пообещал Турции три миллиарда евро для преодоления кризиса беженцев

Вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнесом Ганом Могерини в Анкаре проводит встречи с представителями турецкого правительства, передает Немецкая волна.

Ган, со своей стороны заявил, что ЕС сейчас внимательно следит, влияют ли меры, предпринимаемые Турцией, на уменьшение потока беженцев, направляющихся с ее территории в Европу.

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Еврокомиссар сообщил, что этнический состав беженцев, которые транзитом движутся через Турцию в Европу, изменился. Беженцы из Сирии, где продолжается гражданская война, составляют теперь менее 40 процентов от общего потока. Как известно, в 2015 году сирийцы составляли наибольшую этническую группу, которая пересекала страну.

Как сообщал УНИАН, правительство Германии намерено увеличить размер финансовой помощи Турции для решения миграционной кризиса с 36 миллионов до 50 миллионов евро в 2016 году.