На аукционе в Париже продан один из самых дорогих автомобилей в истории (фото, видео)

5 февраля парижский аукционный дом Artcurial провел торги ретромобилями. Один из лотов — спорткар Ferrari 335S Spider Scaglietti — был продан за €28 млн ($31,360,000), сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт Artcurial.

Однако, это не позволило ему стать самым дорогим автомобилем в истории - рекорд цены остался за Ferrari 250 GTO Berlinetta, проданной в 2014 году за $38,1 млн.

Модель Ferrari 335 S Spider Scaglietti выпускалась итальянским автоконцерном с 1957 по 1958 год. Проданный спорткар с двигателем объемом 3,8 литра участвовал в популярных гонках на выносливость Милле Милья, 24 часа Ле-Мана и 12 часов Себринга. За его рулем выступали знаменитые гонщики своего времени, в частности первый британский чемпион Формулы 1 Джон Майкл Хоторн, Стирлинг Мосс, Питер Коллинс и другие.

В 1958 году спорткар перестал участвовать в гонках, и был продан архитектору из Пенсильвании. А в 1970 году машину приобрел коллекционер Пьер Бардинон, и с того времени она хранилась в его коллекции. Бардинон скончался в 2012 году, но машина была продана от его имени.

Накануне аукциона эксперты Artcurial оценивали Ferrari 335 S Spider Scaglietti в €28–32 млн ($31–36 млн). В пользу машины говорил тот факт, что она отличалась прозрачной историей и имела всего нескольких владельцев.

Однако, в итоге автомобиль был продан по минимальной цене и не смог побить рекорд Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962–1963 года из коллекции Maranello Rosso, которая была продана в августе 2014 года на аукционе Bonham’s за $38,1 млн.