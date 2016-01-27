НАТО создаст департамент по борьбе с российским "информационным оружием" - Reuters

Об этом сообщает РБК.

Применение военных приемов необходимо, чтобы понять намерения противника, а затем повлиять на зарубежную аудиторию, отмечается в документе. НАТО собирается иметь дело со «стратегическим нарративом, на котором будут основываться согласованные высказывания и действия, ...и который будет соответствующим образом адаптирован и учитывать культурные особенности, чтобы находить отклик у всех аудиторий и противостоять враждебному нарративу».

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По сведениям Reuters, США выступают против любой стратегии, которая предусматривала бы использование чистой пропаганды, хотя за такой подход ратуют Великобритания и другие члены НАТО. Представитель альянса Оана Лунгеску сказала, что один из его основных принципов состоит в том, что нельзя бороться с пропагандой большим количеством пропаганды.

Согласно предложениям, с которыми ознакомилось агентство, изучается возможность более быстрого рассекречивания визуальной информации, которая бы подкрепляла предупреждения НАТО об угрожающей активности, а также увеличение активности в социальных сетях.

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Стратегические коммуникации заключаются в координации различных методов доведения информации до СМИ и общественности, а также в проведении психологических операций, чтобы повлиять на общественное мнение и получить поддержку определенным действиям и политике. По сведениям Reuters, новая коммуникационная политика альянса может быть одобрена на его саммите в Варшаве, который состоится в июле 2016 года.

В прошлом году Евросоюз разработал план по противодействию российской пропаганде. Он был подготовлен в условиях распространения противоречивых сведений о событиях на востоке Украины, которые, по мнению Брюсселя, были частью кампании Москвы по дезинформации.