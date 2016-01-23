Байден заявил о готовности США и Турции к военной операции против "Исламского государства" в Сирии

Как сообщает турецкое издание Sabah Daily, об этом вице-президент США Джо Байден заявил после встречи с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в Стамбуле.

Читайте такжеСША для борьбы с ИГИЛ развернут сухопутную операцию в Ираке с участием элитной дивизии«Мы знаем, что лучше было бы, если бы мы могли достичь политического решения, но мы готовы.., если такое решение невозможно, и к военному решению в этой операции и устранению «Исламского государства», - сказал Байден.