Байден заявил о готовности США и Турции к военной операции против "Исламского государства" в Сирии
18:46, 23 января 2016Мир
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Турция и США готовы к военному урегулированию ситуации в Сирии в борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство".
REUTERS
Как сообщает турецкое издание Sabah Daily, об этом вице-президент США Джо Байден заявил после встречи с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в Стамбуле.
Читайте такжеСША для борьбы с ИГИЛ развернут сухопутную операцию в Ираке с участием элитной дивизии«Мы знаем, что лучше было бы, если бы мы могли достичь политического решения, но мы готовы.., если такое решение невозможно, и к военному решению в этой операции и устранению «Исламского государства», - сказал Байден.
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