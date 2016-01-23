Япония приняла по итогам 2015 года всего 27 беженцев
Япония по итогам 2015 года приняла только 27 мигрантов, отклонив почти все просьбы об убежище.
Об этом сообщили местные чиновники, передает Би-би-си. Министерство юстиции отчиталось о получении 7586 заявок - это означает, что более 99% запросов о предоставлении убежища были отклонены.
Читайте такжеВ Канаде неизвестный распылил перечный газ в толпу сирийских мигрантовСреди подавших заявки было лишь пять сирийцев (остаться разрешили троим).
В 2014 году Япония получила 5 тыс. запросов и предоставила убежище лишь 11 заявителям.
Правозащитники на протяжении многих лет обращают внимание на излишнюю жесткость иммиграционных властей Японии и плохие условия содержания в центрах для мигрантов.
По данным агентства ООН по делам беженцев, в Японии проживают лишь 2419 беженцев, в США их около 267 тыс., в Турции - 1,8 млн. В Европу с начала года по морю добрались более миллиона мигрантов.
Большинство из них - жители Сирии, бежавшие от военного конфликта, а также выходцы из североафриканских стран.