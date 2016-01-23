Япония приняла по итогам 2015 года всего 27 беженцев

Об этом сообщили местные чиновники, передает Би-би-си. Министерство юстиции отчиталось о получении 7586 заявок - это означает, что более 99% запросов о предоставлении убежища были отклонены.

Читайте такжеВ Канаде неизвестный распылил перечный газ в толпу сирийских мигрантовСреди подавших заявки было лишь пять сирийцев (остаться разрешили троим).

В 2014 году Япония получила 5 тыс. запросов и предоставила убежище лишь 11 заявителям.

Правозащитники на протяжении многих лет обращают внимание на излишнюю жесткость иммиграционных властей Японии и плохие условия содержания в центрах для мигрантов.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в Японии проживают лишь 2419 беженцев, в США их около 267 тыс., в Турции - 1,8 млн. В Европу с начала года по морю добрались более миллиона мигрантов.

Большинство из них - жители Сирии, бежавшие от военного конфликта, а также выходцы из североафриканских стран.