Премьер-министр Испании отклонил предложение сформировать новое правительство

Об этом заявили в королевском дворце по результатам встречи монарха и главы правительства, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.

Испанский король, как отмечается в заявлении, со среды следующей недели начнет новые консультации с лидерами партий для того, чтобы поручить формирование правительства другому кандидату. Вероятно, он предоставит мандат лидеру Испанской социалистической рабочей партии (ИСПР) Педро Санчесу. Его политическая сила получила второе место на выборах в декабре и имеет большие шансы договориться о коалиции с другими партиями в парламенте.

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За кандидата, которого предложит испанский король, еще должен проголосовать парламент. Если ни один кандидат не получит поддержки в течение двух месяцев со времени первого голосования, в стране должны назначить новые выборы.

Ни одна из политических сил не выразила готовности поддержать Рахоя. Зато ИСПР во главе с Санчесом получила предложение о коалиции от оппозиционной леворадикальной партии "Подемос".

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Напомним, на парламентских выборах в Испании, которые состоялись 20 декабря, победила консервативная Народная партия (НП) премьер-министра страны Мариано Рахоя, но при этом потеряла большинство и возможность самостоятельно формировать правительство.